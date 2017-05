Çfarë po i bashkon Majkun dhe Adelina Berishën? (Foto)

Të dy janë shumë të njohur për publikun

Bëhet fjalë për reperin e njohur Majk dhe këngëtaren Adelina Berisha,

Por së fundmi ata po i bashkon diçka.

Nuk bëhet fjalë për ndonjë projekt të ri.

Majku e Adelina do të jenë së bashku të shtunën në Tiranë në një koncert të përbashkët.

Këtë e ka bërë të ditur vetë Majku përmes një fotografi që ka postuar në profilin e tij në Instagram, ku tregon se të shtunën më 3 qershor në Vlorë.

“e shtune Vlore… #majk #babastars”, kishte shkruar Majk.

E Majkut nuk i kanë munguar komentet e shumta nga fansat e tij.

“shpirt”, ishin vetëm disa nga komentet që i kishin lënë fansat atij.

Kujtojmë se reperi i njohur ditë më parë kishte befasuar fansat e tij duke postuar fotografi të djalit Roanit.

Ndërsa Adelina Berisha ka ditë që ka shkuar për pushime në Turqi.

Atë e keni parë me shumë foto të nxehta nga pushimet.