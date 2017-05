Cvetanka Ivanova në postin e Sekretarit të përgjithshëm në Kuvendin e Maqedonisë

Cvetanka Ivanova do të jetë sekretarja e re e përgjithshme e Kuvendit të Maqedonisë. Sipas informacioneve të A1on, zgjedhja e Ivanova në këtë funksion të rëndësishëm do të jetë pas zgjedhjes së qeverisë së re,

Sekretari i Përgjithshëm, sipas Rregullores, zgjidhet nga Kuvendi me propozim të Komisionit për Zgjedhje dhe emërime. Ivanova, do të ketë një rol në organizimin e punës së shërbimeve të Kuvendit dhe do të ndihmojë Kryetarin e Parlamentit në përgatitje, organizimin dhe gjatë seancave.

Ivanova është e diplomuar në juridik, depute nga LSDM-ja që nga viti 2002, koordinatore e Grupit parlamentar të LSDM-së, Presidente e Komisionit Legjislativ për Punë dhe Çështje Sociale dhe Koordinatore e Lobit të Grave.