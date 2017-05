Dalja e pare publike e Valbona Selimllari me të birin (FOTO)

Valbona Selimllari nuk ka preferuar ta bëjë shumë publike familjen e saj.

Kjo është hera e parë që ne kemi një foto te saj me djalin e madh . Fotoja e Valbonës me djalin është bërë në festën e ditëlindjes së revistës Who, ku ishin të ftuar pjesa më e madhe e personazheve të njohur.