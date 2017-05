Digjen dy makina njëra në Shkup dhe tjetra në Manastir

Dy automjete udhëtarësh janë djegur mbrëmë në Shkup dhe në Manastir, informoi sot Ministria e Punëve të Brendshme në buletinin e rregullt.

Në rr. “Jurij Gagarin” në Shkup është djegur një veturë “audi” me targa të Shkupit, pronë e shkupjanit I.S. (43). Automobili është djegur tërësisht nga timoni deri te pjesa e prapme. Ekspertizë do të kryhet gjatë ditës.

Në Manastir në rr. “Pitu Guli” është djegur në automjet “BMW” pronë e B.R. , i cili ka ndërruar jetë. Ekspertizë në vendngjarje ka kryer një ekip i SPB Manastir. Ndërmerren masa për vërtetimin e shkaqeve për vënien e zjarreve.