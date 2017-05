Dimovski: Xhaferi na provokon, vetëm deputetëve të OBRM-PDUKM u drejtohet në gjuhën shqipe (Video)

Me disa minuta vonesë, ka vazhduar seanca për zgjedhjen e Qeverisë së re të vendit, ku mandatar është Zoran Zaev, lider i LSDM-së,

Deputeti i OBRM-PDUKM, Ilija Dimovski, gjatë fjalimit të tij në Kuvend, ka thënë se, kemi hyrë në skenarë për provokime.

Ai ka thënë se Talat Xhaferi na drejtohet në gjuhën shqipe vetëm deputetëve të OBRM-PDUKM, me arsyetimin me se shpesh e cilësojmë atë si deputet. Sipas tij, me ligj, ende nuk guxon ta përdorë gjuhën shqipe.

Ai tha se partia e tij nuk do të futet në skenare për krijimin e provokimeve.

Talat Xhaferi ka kundërshtuar Dimovskin, duke i thënë se, përderisa unë jam për ju deputet, nuk ka asgjë kontestuese tu drejtohem kështu dhe ashtu si do të silleni me mua, ashtu edhe unë do tu drejtohem.

Deputetët e LSDM-së dhe OBRM-PDUKM-së vazhdojnë me replika ndaj njëri-tjetrit në lidhje me programin qeveritar dhe kabinetin qeveritar të propozuar dje nga Zoran Zaev.