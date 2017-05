Djali 5-vjeçari bëri një veprim që ia shpëtoi jetën nënës së tij (Foto)

Jeta e nënës u shpëtua nga djali i saj 5-vjeçar, fal një episode të filmit “Fireman Sam”, ku fëmijët edukohen se si duhet të veprojnë në rastet emergjente.

Gemma Harris, 30, u rrëzua në shkallë dhe goditi kokën ku mbeti e palëvizshme, shkruan DailyMail, transmeton Gazeta Shneta.

Djali i saj Alfie, mbeti i qetë në këtë situatë dhe vrapoi për ta thirrur ambulancën.

“Nëse nuk do të ishte Alfie, nuk e di se si do të përfundoja. Nuk mund të lëvizja as deri te telefoni”, ka deklaruar nëna.

“Ai mendon se veprimi i tij nuk është ndonjë gjë e madhe, por ai më shpëtoi jetën. Ai është heroi im”, ka shtuar ajo. /Gazeta Shneta/