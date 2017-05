Ekskluzive: Emrat e gjithë ministrave, Teuta Arifi rikthehet ministre

Portali Shqipmedia ka arritur të sigurojë një listë me emrat e caktuara deri më tani në Qeverinë e re me kryeministër Zoran Zaev. Lista nuk është zyrtare por mund të ndryshojë: Nga ministrat e rinjë të BDI-së do të ngelin vetëm Festim Halili dhe Bashkim Ahmeti por mundet edhe Arbër Ademi. Teuta Arifi me gjasë nuk do të kandidojë më për kryetare të Tetovës por do të drejtojë një ministri të rëndësishme. BDI do të drejtojë edhe Doganën e Maqedonisë ndërsa Drejtorinë e të Ardhurave Publike LSDM-ja. Nuk dihet ende kush do të jetë në këto poste.

Zv. kryeministër për Integrime Evropiane – Radmilla Sheqerinska.

Zv. kryeministër për Ekonomi – Andzusev

Zv. kryeministër për Marrëveshjen e Ohrit- Izet Mexhiti

– Minister i Financave – Dragan Tefdovski.

– Ministër i Policisë- Oliver Spasovski

– Ministër i Mbrotjes – Teuta Arifi

– Ministër i Drejtesise- Remata Deskovska

– Ministër i Jashtëm – Nikola Dimitrov

– Ministër i Transport dhe Lidhjeve – Bekim Neziri ose Lëvizja Besa

– Ministër i Ekonomisë – Kire Naumov ose nga partitë shqiptare

– Ministër i Shëndetsisë- Arben Taravari

– Ministër i Administratës dhe Informatikës – Festim Halili

– Minister i Pushtetit Vendor – Lirim Shabani/Rexhail Ismaili ose Arbër Ademi

– Ministeri i Ekologjisë – Bashkim Ameti