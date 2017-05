Elegantë dhe të bukur, Geti e Marina shkëlqejnë në dasmën e menaxherit të “Babastars” (Foto)

Menaxheri i labelit “Babastars”, Dekorim Sahiti i ka dhënë sot (e premte) fund beqarisë së tij.

Ai ka organizuar një dasmë të madhe në Prishtinë, në të cilën nuk munguan shumë prej yjeve të estradës.

Nora Istrefi me Robertin, vëlla Valdrin Sahiti me bashkëshorte, Alberti me Besën, ishin vetëm disa prej emrave të njohur që morën pjesë në këtë dasmë.

Sigurisht që aty nuk mungoi edhe i pari i “Babastars-ave”, Getoar Selimi, i cili kishte ardhur në aheng i shoqëruar nga e fejuara e tij Marina Vjollca.

Ata dukeshin bukur dhe vezullues si çift, gjersa kishin zgjedhur të dy ngjyrën e zezë për tu dukur sa më elegantë në këtë mbrëmje.

Gjatë muajve të verës, pritet që edhe dyshja në fjalë ta kurorëzojnë dashurinë e tyre me martesë.