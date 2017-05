Femra e cila ka vendosur ta shëtit me biçikletë Maqedoninë rreth e rrotull (Foto)

Maria Dibiaxhio, atlete dhe humaniste nga Kriva Pallanka, e ka filluar rrugën për një turne të Maqedonisë. Me vrapim dhe çiklizëm aventurën e saj do ta përjetësojë me një film dokumentar.

Dokumentari do të filmohet në kuadër të projektit të Shoqatës për Mbështetjen e grupeve të margjinalizuara dhe do të promovohet në shtator.

Ajo planifikon të kalojë rreth 80 deri në 100 km në ditë dhe të vizitojë të gjitha lartësitë – pikat kufitare me Maqedoninë dhe vendet fqinje.

Gjatë rrugës do të shoqërohet nga vullnetari i Kryqit të Kuq-Kriva Pallankë.