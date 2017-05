Këngëtari Meda sot ka një natë feste

Këngëtari i ka bërë synet dy djemtë e tij fotografinë e të cilëve edhe e ka postuar në facebook.

“Sot Aldioni dhe Lorisi me sukses e kaluan (op). Dhe u ban Synet! Allahu i begatoft me te mirat e veta”, ka shkruar ai në Facebook.

Nuk dihet a do të organizoi ai ndonjë mbrëmje synetie për dy djemtë e tij, por nëse e bën sigurt do të jetë një mbrëmje e madhe ku shumë këngëtarë dhe fytyra publike do të marrin pjesë në të. /GazetaExpress/