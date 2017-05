Fiorentina i kërkon martesë Olsit, ai ka një përgjigje ofenduese për të (Foto)

Ata janë një nga çiftet më të lëkundur dhe më të diskutuar brenda shtëpisë së Big Brother.

“Osli, a do martohesh me mua”, i thotë Fiorentina partnerit të saj, por ai thjesht buzëqesh dhe nuk kthen një përgjigje, ndërsa më pas i thotë ndoshta.

“Nuk është përgjigje. Matu mirë kur të flasësh se po the po, do ta mbash fjalën, po the jo, me mua nuk puqesh më”, reagon Fiorentina.

Me insistimin edhe të Katerinës për një përgjigje. Olsi lëshon një “Po”. “Atëherë më ke 4 borxhe”, thotë Katerina.

Të gjithë me borxhe jemi o Kate, ndaj i duam ato 100 milionë”, thotë Olsi. “Po i fituam ne do të blejmë një shtëpi m’u te ‘Skënderbeu”, thotë Fiorentina. “Po dhe një presh”, reagon me shaka Olsi.