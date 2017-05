Firmat e Koçanit funksionojnë pa pengesa (VIDEO)

Mekanizimi ndërtimor i kompanisë TRANSMET sot punonte në revitalizimin e pjesës së unazës së Shkupit që ishte dëmtuar gjatë përmbytjeve të vitit të kaluar.

Ky është biznesi i fundit i madh që kompania e Koçanit e ka marrë nga shteti. Marrëveshja që peshon 2.7 milionë euro është lidhur në procedurë të negociuar pa u shpallur paraprakisht tender.

Afati i fundit për rehabilitimin e unazës ka skaduar tashmë, por tani për tani nuk ka sqarime nga institucionet kompetente nëse dhe çfarë do të ndërmarrin për mosrespektimin e kontratës nga ana e “TRANSMET-it.” Në faqen e internetit të kompanisë së ndërtimit, e cila ishte një nga më të angazhuarat nga shteti në vitet e fundit, thuhet se punojnë edhe në autostradën Kërçovë – Ohër, si dhe në qendrën e biznesit “Emporio”. Bëhet fjalë për një partneritet publik-privat të komunës Gjorçe Petrov. Kompania e Koçanit fitoi tenderë edhe për rinovimin e një pjese të fasadave në qendër të Shkupit. Disa nga juristët komentojnë se bllokimi i llogarive dhe ngrirja e pronës është masë mjaft restriktive kur ka dyshime se është dëmtuar buxheti i shtetit, ashtu siç është rasti “Trust”.

“Në praktikë kjo do të thotë se prona që është subjekt i konfiskimit është vënë në funksion të zhdëmtimit eventual të shtetit në të ardhmen, në pjesën e sekuestrimit të së drejtës së pronës, nga aspekti i konfiskimit të asaj prone për tu siguruar vlera materiale e pjesës së dëmtuar të buxhetit.” – deklaroi avokati Dragan Malinovski.

Prokuroria Speciale dyshon se Sead Koçan me kompaninë e tij “TRANSMET” me anë të dokumenteve të falsifikuara ka fituar tender nga kompania shtetërore ELEM me vlerë prej 17 milion eurove.