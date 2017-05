Flori tregon arsyen pse qëndron në Kosovë

Zërat thonë se është në një lidhje me Liberta Spahiun, madje bashkëjetojnë të dy në Prishtinë, por megjithëse shpesh kanë frekuentuar ambiente të njëjta, nuk kemi marrë ende një konfirmim zyrtar prej tyre. I ftuar në rubrikën tek “e Diela Shqiptare” bashkë me Eni Çobanin, Arbi Maznikun dhe Blerina Bombaj, Flori me zor të madh zbuloi çfarë e mban kaq të lidhur pas Kosovës.

Muzika, gatimi dhe vajzat. Siç duket këngëtari ka bërë zgjedhjen e tij. Vajzat e Kosovës janë më të bukura. “Gjëja e parë që më pyesin është ku ka femra më të bukura. Unë mendoj se janë të dyja, por është e vërtetë që [kosovaret] janë më shtatlarta. Kanë vetulla, mollëza më të theksuara…”