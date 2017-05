Funksionari i LR – PDSH-së: BDI në shërbim të Gruevskit deri në frymën e fundit!

“BDI vazhdon t’i shërbejë qeverisë Gruevski deri në frymën e fundit.

Nëse Zaevi pa qenë teknikisht i zgjedhur bën kryeministrin, si me rastin e takimit të kryeministrave të Ballkanit me Mogerinin, dhe, nëse BDI (jo teknikisht) është në koalicion me Zaevin, atëherë pse ministrat e BDI-së nuk mund të veprojnë në bazë të programit të koalicionit të ri dhe vendimet t’i marrin po në këtë frymë. Konkretisht, nëse programi i qeverisjes së Zaevit parasheh heqjen e testimit ekstern dhe këtë e favorizon edhe BDI, atëherë pse Pishtar Lutfiu ende vazhdo të ndjekë urdhrat e qeverisë Gruevski?!”, shkruan funskionari i LR – PDSH-së, Bekim Qoku.