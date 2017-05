Gabitet me armë në një pikë karburantesh në Shtime (Video)

Një pikë karburanti në Shtime u plaçkit nga disa hajna. Këta me automatikë kërcënuan punëtorin kujdestar, të cilit i morën edhe disa qindra euro.

“Dëmi material është 600 euro. I kemi lënë ato pare për shkak të konsumatorëve që nëse vijnë me pare të trasha diçka me mujte me iu shërby duke e kthyer kusurin”, tha Bejadin Rexhepi, pronar i pompës.

Ngjarja u filmua nga kamerat e sigurisë,

Ndërkohë edhe në Polici thonë se me të dëgjuar për lajmin kanë dal menjëherë në vendin e ngjarjes, ku këta të fundit janë duke mbledhur prova.

“Jemi në fazën e mbledhjes së provave dhe intervistimit të dëshmitarëve dhe të dyshimtëve. Jemi në rrugë të mirë deri në arritjen e zbulimit të personave të mundshëm të dyshuar”, tha Basri Shabani, zv/drejtor i policisë në rajonin e Ferizajt.

Sipas Policisë rastet të tilla të grabitjes se parave me armë nuk mbahen mend të kenë ndodhur në komunën e Shtimes.