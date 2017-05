German Finance Minister Wolfgang Schaeuble gives a press conference on March 21, 2012 in Berlin. The German cabinet had approved before a bigger-than-expected budget deficit for the current year 2012 to take into account the country's increased contribution to a eurozone rescue fund. AFP PHOTO / JOHN MACDOUGALL

Gjermania do të bëjë gjithçka që t’i ndihmojë Makronit që ta përforcojë BE-në Gjermania do të bëjë gjithçka në kuadër të fuqisë së saj që t’i ndihmojë presidentit të sapozgjedhur francez Emanuel Makron që ta përforcojë Eurozonën, deklaroi ministri gjerman i Financave, Volfgang Shojble. “Do të bëjmë gjithçka që është e mundur që ta mbështesim Makronin”, deklaroi ministri në një ngjarje në Unionin Demokratik. Shojble paralajmëroi edhe se disa nga propozimet e Makronit, duke përfshirë edhe atë për ministër evropian të Financave do të kërkojnë ndryshime në marrëveshjen e BE-së, të cilët sipas tij për momentin janë joreale. Share Facebook

