Grubi shprehet i kënaqur nga gadishmëria e Lëvizjes Besa për pjesëmarrje në qeveri

Mbrëmë në emisionin debativ ‘Click plus’ në Tv21 të ftuar për të debatuar kanë qenë Artan Grubi nga BDI dhe Skender Rexhepi – Zejd nga Lëvizja Besa.

Artan Grubi i BDI-së ka thënë se e gëzon fakti që Besa ka gadishmëri për pjesëmarrje në qeveri, ndërkohë që ka sqaruar se tashmë janë harmonizuar mënyra e vendimarjes dhe programi qeveritarë si dhe ndarja e resoreve.

“Mua më gëzon gatishmëria e Besës për të qenë pjesë e qeverisë për arsye se shumica parlamentare u përcaktua që përmes zgjedhjes së kryeparlamentarit, kemi bërë harmonizimin e mënyrës së vendimarjes dhe programit qeverisës dhe ndarjes së resoreve mes partnerëve dhe e gjithë kjo është pregaditur në një frymë reformuese dhe në përputhshmëri të qytetarëve, pa votat e BDI dhe Aleancës nuk mund të ketë qeverisje është në të drejtën sovrane të Besës që të zhvillojnë negociatat me LSDM për interesat e tyre, u dakorduam të fokusohemi në mirëqenien sociale, jemi në dakordësi me partitë që të votojmë ndryshimet në kodin zgjedhor për zgjedhjet lokale dhe vazhdimin e mandatit të krytarëve të komunave si dhe këshilave deri në zgjedhjet lokale, gjithashtu ndryshim edhe në ligjin për vetqeverisje lokaledhe ndryshime në ligjin e arsimit dhe janë projekte urgjente që do ndodhin menjëherë dhe më pas do të vazhdojnë projektet tjera qeveritare”, ka thënë kështu Grubi në debat