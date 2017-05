Tragjedi: I morën traktorin gjyshit e ranë në kanal, vdes 10- vjeçari, shpëtojnë dy kushurinjtë

Një fëmijë 10- vjeçar ka humbur jetën mesditen e sotme pasi i kishte marrë gjyshit Zetorin, përfundoi në kanal.



10- vjeçari me inicialet N.N. së bashku me dy kushërinjtë e tij duke drejtuar një Zetor në pronësi të gjyshit të tyre që ishte pranë banesës i fikur, pasi kishin përshkruar rreth 700-800 metra rrugë, kanë rënë në një kanal me ujë.



Fatkeqësisht humbi jetën 10- vjeçari me inicialet N.N e ndërsa dy kushërinjtë e tij A.Ll. 11 vjeç, N.N. 10 vjeç dhe L.Ll.11 janë plagosur lehtë.