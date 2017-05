Ja çka u tha në takimin Ivanov-Putin

Putin shprehi kënaqësi që marrëdhëniet ruso-maqedonase po avancohen dhe ashtu siç tha, ka lëvizje pozitive në këmbimin ekonomik,

“Me kujdes të veçantë ndjekim gjithçka që ndodh në vendin tuaj. Dëshirojmë që situata brendapolitike në Maqedoni të zhvillohet në pajtueshmëri me Kushtetutën dhe parimet demorkatike. Jam i sigurt se përvoja juaj, ndikimi juaj dhe autoriteti do të kontribuojnë për atë”, deklaroi presidenti i Rusisë, Vladimir Punit, në takimin me presidentin Ivanov sot në Moskë.

Në fillim të takimit, Putin ia ka uruar dekoratën që Ivanov dje e mori nga patriarku i Kishës Ortodokse Ruse, Kiril.

Presidenti Ivanov u shpreh i kënaqur që mu në këtë dit, kur shënohet dita e Shën Kirilit dhe Metodit ka takim me të.