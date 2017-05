Ja kush janë deputetët që do t’i zëvendësojnë Zaevin dhe ministrat tjerë

Pas votimit të qeverisë së re të Maqedonisë, gjashtë kandidatë për deputetë të LSDM-së do të zënë vendet e pesë ministrave dhe të kryeministrit të ardhshëm,

Në vendin e Damjan Mançevskit, që do të jetë ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Publike, do të vijë Liljana Popovska nga Ripërtëritja Demokratike e Maqedonisë, parti që mori pjesë në zgjedhje si koalicion me LSDM-në.

Në vend të Renata Deskoskës, që do të jetë ministreshë e Arsimit dhe Shkencës, do të vijë Nikica Korubin, gjithashtu nga RDM-ja, përcjell “Telegraf”. Vendin e Oliver Spasovskit, që do të jetë ministër i Punëve të Brendshme, do ta zë Mirosllav Jovanoviç.

Vendin e Ljupço Nikollovskit, që do të jetë ministër i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ujrave, do ta zë Sllavica Shumanska – Miteva. Ndërkaq, Zoran Zaevin, i cili do të jetë kryeministri i ri i vendit, do ta zëvendësojë Sashko Atanasov, kurse Radmilla Sheqerinskën, ministre e ardhshme e Mbrojtjes, do ta zëvendësojë Beti Rabaxhievska-Naumovska.