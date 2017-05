Ja kush janë mjekët huliganë në terrorin e 27 prillit në Kuvend

Edhe mjekë të njohur specialistë që drejtojnë institucione shëndetësore ishin pjesë e huliganizmit në ngjarjet e 27 prillit në Kuvendin e Maqedonisë.

Drejtori i Onkologjisë në Shkup(spital qe trajton semundjet kancerogjene)ishte njëri nga ata të dy që e hapën derën e Parlamentit dhe në mesin e banditëve që i kërcënuan me jetë deputetët. Drejtori i spitalit te Ohrit, specialist Stefçe Vasilevski gjithashtu ishte njëri nga huliganët agresiv.

“Psikiatreja Zoja Babinkostova, Branisllav Stefanoski, psikologë, të cilët janë thirur si eksperte në rastin e monstrës nga Kumanova Boban Ilievski, i cili tentio te vriste me makinë një familje të tërë por e copëtoi dhe e la të vdekur në vend Almirin pese vjeçar, këta ,,mjekë specialistë” monstrën e Kumanovës e shpallin si te pafajshem pasi nuk mundeshka ti kontrollojë veprimet e veta.”, ka theksuar kryetari I Shoqatës së të Burgosurve Politik Shqiptar në Maqedoni, Shpëtim Pollozhani.

Sipas tij, kush e din se sa e sa shqiptarë janë vrarë duke u dhënë citostatike të blerë rrefuz ne Kinë dhe të paketuar në Allkaloid të Shkupit. Deri ne ditën e sotme të gjithë vrasrsit e shqiptarëve nga ana a gjykatave sllave jane shpallur me të meta psiqike dhe janë liruar???!!!….

“Shqiptareve do tu kisha rekomanduar që të lindin me mjekë shqiptarë. Për sëmundje më të rënda dhe diagnostifikim le të shkojnë në Shqipëri edhe pse edhe atje do ti rrjepin por ama do ti rrjepin me instrumenta te sterilizuar dhe nuk do ti vrasin sikurse që po vrasin doktorët e Shkollës së Dr Mengele të Hitlerit”, ka shkruar Pollozhani. (INA)