Ja si do të jetë moti sot në Maqedoi

Moti në Maqedoni paradite do të jetë me diell dhe i nxehtë me vranësira mesatare, në orët e pasdites, me vranësira të ndryshueshme në shumë vende me mot jostabil, reshje vërshuese dhe bubullima, kryesisht në rajonet verilindore. Do të fryjë erë mesatare nga drejtimi perëndimor, e cila në perëndim të vendit do të përforcohet.

Temperatura e mëngjesit do të jetë prej shtatë deri në 12 gradë, ndërsa ajo e ditës prej 19 deri në 27 gradë Celsius.

Në Shkup, paradite do të jetë mot me diell dhe me vranësira mesatare, ndërsa pasdite me reshje vërshuese dhe bubullima. Do të fryjë erë mesatare nga drejtimi perëndimor, e cila në perëndim të vendit do të përforcohet.

Temperatura e mëngjesit do të arrijë deri në 11 gradë, ndërsa ajo e ditës deri në 26 gradë Celsius.