Ja si do të jetë moti sot në Maqedoni

Moti sot në Maqedoni do të jetë me vranësira mesatare dhe jo i qëndrueshëm si dhe me kushte për mot të ligë lokal.

Temperatura e mëngjesit do të lëvizë prej 9 deri 16 gradë, kurse gjatë ditës prej 15 deri 23 gradë Celsius.