Jolie do të jepte gjithçka për këtë person, nuk është Pitt (Foto)

Aktorja e njohur Angelina Jolie ka folur e emocionuar për nënën e saj në një intervistë.

Aktorja 41-vjeçare ka biseduar me Marianne Peral, për Elle France.

“Ajo do të kishte shkëlqyer si gjyshe”, tha Angelina, kur u pyet për mënyrën se si ua shpjegon gjyshen e gjashtë fëmijëve të saj.

“Unë e di se ajo do të kishte kontribuar në jetën e tyre dhe jam shumë e trishtuar që ata e kanë humbur gjyshen e tyre”, shtoi ajo.

“Do të jepja çdo gjë që ajo të ishte me mua në këtë kohë. Unë kam nevojë për të. Shpesh flas me të në mendjen time dhe përpiqem të mendoj se çfarë mund të thotë ajo dhe si do të më kishte udhëzuar”, ka thënë Jolie.

Marcheline vdiq në janar të vitit 2007 pas një beteje me kancerin./Gazeta Express/