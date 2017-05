Juridiku bëhet 5 vjet dhe ndryshojnë kriteret e pranimit

Për t’u diplomuar si jurist studentet duhet te përfundojnë 5 vite shkollim universitar. Fakulteti i Drejtësisë vitin e ri akademik del nga sistemi 3+2 i Bolonjës dhe nis me programin e integruar. Gjithashtu kanë ndryshuar edhe kriteret e pranimit. Lendet me zgjedhje te shkollës se mesme te cilat mund te mos ishin ndjekur nga gjimnazistet nuk janë me kusht për te nisur studimet ne fakultetin e drejtësisë. Ndërkohë auditorët po përgatiten për te pritur me shume studente. Dekani Hoxha flet për 750 kuota te lira nga 640 qe ishin vitin e shkuar ndonëse vetëm 610 prej tyre u plotësuan.

