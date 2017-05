Bëhet fjalë për këngëtarin kosovar Labinot Tahiri.

Ai do të kandidojë për deputet në Parlamentin e Kosovës në radhët e partisë AKR. Duke qenë se politika kërkon angazhim total, Labinoti ka vendosur që të tërhiqet nga muzika. Megjithatë ai theksoi se do të mbetet i njëjti, me qëllimin e vetëm për të shërbyer.