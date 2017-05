Këngëtarja shqiptare zbulon dhuratën e pazakontë që i ka bërë bashkëshorti

Këngëtarja e njohur shqiptare, Manjola Nallbani, është kujdesur gjithnjë që ta mbajë larg vëmendjes së medieve jetën e saj private dhe familjen e saj.

Por këtë herë duket se ajo ka bërë një përjashtim: ka publikuar në profilin personal të saj në rrjetet sociale fotografi, ku ka zbuluar edhe një dhuratë të pazakontë që ka marrë nga bashkëshorti i saj.

“Live nga shtepia. Kur burri, te ben dhurate kete perparesen e gatimit ku shkruhet – ‘Manjola – Queen of the kitchen’. – Hajde motivim hajde! Do e gdhi mbi tenxhere tani, u pa puna”, – shkruan Manjola Nallbani.