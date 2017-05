Kërkesat e PSP’së për shumicën e re parlamentare

“Kërkojmë nga shumica parlamentare që ta fshijë nenin 20 nga ligji për Prokurori Speciale me çka do t’i mundësohet të vazhdohet puna e PSP-së. Gjithashtu kërkojmë që të zbatohen rekomandimet e Komisionit të Venedikut dhe të sjellët ligjit për dëshmitarët e mbrojtur”, ka bërë thirrje prokurorja speciale, Katica Janeva,

Ajo ka thënë se në këtë periudhë nuk i dëgjojnë 55% të bisedave të përgjimeve, pasi që ende janë në proces të përpunimit 45% e bisedave të përgjuara.

PSP ka paralajmëruar se në periudhën e ardhshme do të punohet intensivisht në hapjen e hetimeve dhe ngritjen e akuzave të reja.

“Ne me punën tonë kemi arsyetuar besimin që na u dha nga qytetarët. Në këtë drejtim unë dhe kolegët e mi do të vazhdojmë edhe në të ardhmen ta kryejmë detyrën tonë në mënyrën më profesionale. Në periudhën e ardhshme do të punohet intensivisht dhe hapjen e procedurave të reja. Në këtë drejtim i ftojmë të gjitha subjektet që posedojnë biseda ti dorëzojnë në Prokurorinë speciale Publike. Jam e përgjegjshëm që pritjet nga ky institucion janë të mëdha që të zbardhen keqpërdorimet e pushtetit për qëllime personale dhe robërimin e institucioneve”, deklaroi Janeva.

Në lidhje me rastet “Monstra”, “Shkupi 2014”, “Martin Neshkovski”, “Lagjja e Trimave”, në këtë periudhë ende nuk mund të informohet opinioni pasi që të njëjtat janë në procedurë hetimore.

PSP sot ka hapur 3 hetime të reja financiare – parregullshmëri në procedurë “Talir”, “Lëndina” dhe “Traektorja”.