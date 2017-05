Koreja Veriore konfirmoi se ka kryer testim të raketës balistike, e cila do të ketë mbushje bërthamore

Koreja Veriore pohon se ka kryer testim të suksesshëm të raketës balistike me rreze të mesme veprimi, që ta verifikojë orientimin e mbushjes bërthamore, e cila më vonë do të instalohet.

Lideri i Koresë Veriore, Kim Xhong-un, ka udhëhequr me testimin, me ç’rast është verifikuar funksionimi i motorit me karburant të fortë.

Armata e Koresë Veriore dje kumtoi se raketa ka fluturuar rreth 500 kilometra, ka arritur lartësi prej 560 kilometrave dhe ka rënë në det në afërsi të bregut lindor të Koresë Veriore.