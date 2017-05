Kriza politike shkatërroi qytetarët – (VIDEO)

Analisti Xhelal Neziri, ekonomisti Arben Halili dhe mjeku i përgjithshëm Liridon Disha në emisionin ‘Fol Tash’ në Tv Koha kanë folur për krizën politike dhe ndikimin tek qytetarët. Neziri ka thënë në ”Fol Tash” se kriza politike në vend do të përkeqësohet më shumë me mbarimin e mandatit të kryetarëve të komunave. Me këtë segment të ri të krizës, sipas Nezirit, qytetarët do të dëmtohen më shumë dhe kjo do të ndikojë edhe me shfaqjen e pakënaqësive. Halili ka thënë se biznesi është dëmtuar për tre vite krizë dhe kjo ndikon edhe në zhvillim të ekonomisë në përgjithësi.

Ekonomisti Halili vlerëson se kriza do të thellohet edhe më tej dhe për këtë duhet që së shpejti të zgjidhet kriza politike në vend.

Doktori i përgjithshëm, Liridon Disha në ”Fol Tash” ka thënë se kriza politike ka ndikuar në rritjen e konsumimit të sedativëve.

Barnat "Diazepam" sipas Dishës janë ngushëllimi i vetëm i qytetarëve me telashe, që kryesisht ndikohen nga kriza poltike dhe bllokimi i ekonomisë.