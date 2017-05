Kur’ani më i madh në botë, 700 metra i gjatë dhe i shkruar me dorë (FOTO)

Një egjiptian që kishte braktisur shkollën shpreson të hyjë në histori pasi ka kaluar tre vite duke e krijuar, atë që beson ai të jetë, Kurani më i madh në botë.

Dorëshkrimi i bërë nga Saad Mohammed është 700 metra i gjatë, që do të thotë, pothujase dy herë më i lartë se Empire State Building. Deri me tani, Mohammed, i cili jeton në qytetin Belqina, në veri të Kajros, ka financuar çdo centimetër të projektit të tij. Ai ka shpresa që ky punim do të tërheqë vëmendjen e njerëzve. Ai shpreson se do të hyjë në Librin e Rekordeve Gines, por ka shtuar se për këtë i nevojitet ndihmë, pasi nuk i ka mjetet e duhura.