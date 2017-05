Ky kriminel i VMRO-së thotë se do të ndodhë luftë në Maqedoni

Goran Angelov një nga udhëheqësit e grupeve të beretave dhe shoqatave patriotike nga Velesi përmes profilit të tij në facebook ka paralajmëruar disa citate se se do të ketë luftë në Maqedoni.

“Në gjë nuk më është e qartë. Lufta nuk është në pyetje se a do të ndodhë, por kur do të ndodhë. Anën Maqedonase sigurisht se nuk do të udhëheq Zaevi dhe LSDM, por vetëm VMRO apo Ivanov.”, ka shkruar ai.

Angelov është një person i afërt me deputetin më të zëshëm të VMRO-DPMNE, Ilija Dimovski, ndërsa ai është edhe përkrahësi i kësaj partie dhe organizator në Veles.