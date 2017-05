Lady Gaga tronditet pas vdekjes së shoqes së saj më të mirë

jëra nga shoqet më të mira të Lady Gaga, Sonja Durham ka ndërruar jetë pas betejës së ashpër me kancerin.

Këngëtarja Gaga është plotësisht në shok për shkak të vdekjes së mikeshës së saj shumëvjeçare.

Sonja Durham ishte pjesë e ekipit të menaxherëve të Gaga dhe të dyja ato ishin lidhur në një miqësi për një kohë të gjatë.

“Jam në shok, pasi herën e ardhshme kur do të shoh do të kem vdekur. Do të jem e fortë për shkak të çdo kujt që ka kancer”, ka thënë këngëtarja e njohur.

Ajo në albumin e fundit njërën këngë ia kishte kushtuar pikërisht Sonjës.