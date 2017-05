Ledioni flet për sherrin me Noizyn, “Pres të më kërkojë falje Noizy”

I ftuar në NRG për bjë bisedë me Arjonin dhe Julkën, Ledioni nuk mund t’i shpëtonte pyetjes për sherrin e vitit të kaluar me Noizyn.

Ai thënë se në fakt nuk e priste që Noizy të mos shfaqej në skenë sepse dy ditë përpara finales së madhe ata ishin takuar me njëri- tjetrin për të folur për detajet e performancës dhe çdo gjë ishte në rregull, sipas blitz.al. Më pas, për sa u përket ofendimeve, ai ka treguar se nga Noizy dhe njerëz të nivelit të tij nuk merr për bazë asgjë dhe nuk ndihet i ofenduar, thjesht i vjen keq që Noizy iu kundërvu një produksioni të cilin e bëri ky që është sot. “Top Media e ka bërë Noizy-n atë që është sot”, – ka thënë Ledioni, duke theksuar më vonë se do të priste që Noizy t’i kërkonte falje personalisht, pasi tërthorazi ai e ka bërë në “Xing me Ermalin”.