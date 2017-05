Linda Morina kërkesë për bashkëpunim Noizy-t (Foto)

Ai deri tani ka bashkëpunuar me disa këngëtare, përveç njërës…

Noizy vazhdon të jetë i lakmuar nga femrat, edhe për bashkëpunime. Këtë herë ajo që kërkon publikisht një bashkëpunim me reperin është e shumëpërfolura në rrjetet sociale, Linda Morina. Ajo i ka bërë atij një ftesë të hapur publike ku shkruan: “Kom mendu me bo bashkëpunim me reperin mat mir t’shqiptaris. Qa menon ti zinizin, a po punojna bashkë?”

Këngëtarja dhe reperi janë takuar edhe më parë bashkë në koncertet e përbashkët që kanë patur megjithatë e gjitha mbetet në përgjigjen që do të japë 30 vjeçari.