LSDM: Ne nuk heshtim, por Greuvski gënjen

“LSDM qartë dhe zëshëm tregon se askush nuk do ta rrezikojë statusin e gjuhës maqedonase dhe unitaritetin e shtetit. Do të mundësohet pranimi praktik i gjuhëve të bashkësive tjera sipas nevojave të tyre, në pajtim me Kushtetutën e Maqedonisë. Maqedonia do të jetë shtet unitar i gjithë qytetarëve, do të ketë qeveri të re reformuese dhe ajo qeveri do të sigurojë integrime euro-atlantike, jetë cilësore, institucione të pavarura dhe drejtësi për të gjithë”, reagojnë në LSDM.