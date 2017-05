Mbështetja nga shteti dhe ambasada turke për Komunën e Gostivarit

Kryetari i Komunës së Gostivarit, z. Nevzat Bejta u takua me ambasadoren e Republikës së Turqisë në Shkup, zonj. Tülin Erkal Kara.

Takimi kaloi në frymë miqësore dhe u diskutuan për shumë tema të dobishme që shkojnë në të mirë të qytetarëve të Gostivarit, siç janë investimet e realizuara nga shtetit turk në shkollat e Gostivarit, si dhe investimet që pritet të realizohen brenda kohës.

“Ne si komunë kemi pasur bashkëpunim me Republikën e Turqisë, jemi mirënjohës dhe falënderues për ndihmesën financiare që kanë bërë në të mirë të qytetarëve dhe qytetit të Gostivarit. Pata rastin ambasadoren ta njoh me zhvillimin e qytetit si një nga pesë qytetet më të mëdha në Maqedoni. Në Gostivar jetojnë shqiptarët, turqit, maqedonasit, romët dhe të tjerë. E njoftova ambasadoren që në mandatin e parë zyrtarizuam gjuhën turke, emëruam shkollën fillore që më herët quhej “Petre Jovanovski”, me emrin e ri “Mustafa Kemal Ataturk”, tha Bejta duke shprehur falënderim të posaçëm për shtetin dhe popullin turk për mbështetjen financiare në rregullimin e kësaj shkolle, duke paralajmëruar inaugurimin e investimeve e shkollës së re brenda ditëve në vazhdim.

Ambasadorja e Turqisë në Shkup, zonj. Tülin Erkal Kara, gjatë takimit theksoi që kryetari Nevzat Bejta do ta ketë mbështetjen e shtetit dhe ambasadës turke në qeverisjen me Komunën e Gostivarit.

“Angazhohemi për miqësi të thellë me Komunën e Gostivarit. Në Gostivar në numër të madh jeton komuniteti turk dhe premtojmë mbështetje për popullatën vendase. Sot vizitova kryetarin e Komunës dhe po ashtu shkollën “Mustafa Kemal Ataturk”, ku kemi sjell disa pajisje mësimore. Presidenti i Turqisë, Rexhep Taip Erdogan, sugjeroi që të plotësojmë gjitha kërkesat e kësaj shkolle. E falënderoj kryetarin Bejta i cili është mik i madh i Turqisë dhe i premtova projekte të përbashkëta. Vijë si deputete e zgjedhur në Bursë dhe jam njeri i politikës. Besoj që disa komuna të rajonit të Bursës, do të arrijmë t’i vëllazërojmë me Komunën e Gostivarit”, tha ambasadorja, zonj. Tülin Erkal Kara.

Kryetari Bejta nënvizoi investimin e fundit që po realizohet me mbështetje financiare të Republikës së Turqisë në rifasadimin e Shkollës së Mesme të Mjekësisë.