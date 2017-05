Mbyllet xhamia “An`Nur”, e akuzuar për radikalizëm

Kjo xhami kishte hyrë në fokus të interesimit për faktin se disa të rinj nga ky regjion të cilët kishin shkruar për xhihad në Siri, ishin indoktrinuar me islamin radikal duke frekuentuar predikimet në këtë xhami. Në mesin e tyre ishin edhe vëlla e motër shqiptarë, nxënës të mitur

E bërë " e famshme" për të keq, xhamia për të cilën është folur më së shumti dy vitet e fundit, ajo "An`Nur" e Winterthurit, përfundimisht do të mbyllet. Jo më larg se në qershor, shoqata me të njëjtin emër, e cila e udhëheq këtë xhami, do të pushojë së vepruari. Kështu ka thënë për gazetën "Sonntagsblick" një përfaqësues i kësaj shoqate.

Në muajin shkurt të këtij viti në ambientet rreth xhamisë ishin arrestuar dhjetë persona. Bëhej fjalë për një sulm që dyshohej se ata e kishin kryer ndaj dy besimtarëve tjerë të po kësaj xhamie, të cilët, sipas sulmuesve, i kishin dhënë informacione të brendshme një gazetari zviceran, transmeton albinfo.ch. Këto informata shkonin në dëm të xhamisë dhe shoqatës, e cila ishte prej kohësh në thumb të kritikave për dyshimet për predikime dhe aktivitete radikale islamike.

Xhamia “An`Nur” kishte hyrë në fokus të interesimit për faktin se disa të rinj nga ky regjion të cilët kishin shkruar për xhihad në Siri, ishin indoktrinuar me islamin radikal pikërisht duke frekuentuar predikimet në këtë xhami. Në mesin e tyre ishin edhe vëlla e motër shqiptarë, nxënës të mitur, shkruan albinfo.ch.

Nga fundi i vitit 2016, pronarja e objektit që i ishte dhënë me qira kësaj xhamie, kishte bërë me dije se nuk do ta lëshonte më këtë hapësirë me qira për xhaminë në fjalë.