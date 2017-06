Memedi: Do të angazhohemi maksimalisht për përmirësimin e jetës së qytetarëve

Deputeti i Aleancës për Shqiptarët, Vesel Memedi, në diskutimin e Kuvendit për votimin e qeverisë së re tha se ai si deputet dhe kandidati i partisë së tij për ministër do të japin maksimumin që të përmirësohet situata në vend,

Ai gjithashtu shtoi se do të angazhohet që të ndryshojë fjalorin e përdorur deri më sot nga politikanët në Maqedoni. Ai i bëri thirrje mandatarit Zoran Zaev, që e pret një punë e vështirë dhe i tha se do ta mbështesë për ligjet dhe vendimet që do sjell në Kuvend.