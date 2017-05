Memeti: MPB-ja është institucion i kapur nga politika

Mos transparenca, funksionimi jo i mirë i Ministrisë së Punëve të Brendshme, si dhe partizimi i plotë i këtij institucioni, ka ndikuar në shkaktimin e incidentit në Kuvendin e Maqedonisë që ndodhi javën e kaluar. Avokati i popullit, Ixhet Memeti për TV21 thotë se kjo ka ndikuar në guximin e protestuesve që të hyjnë në Kuvend duke mos u penguar nga forcat e policisë.

“Ngritëm shqetësimin tonë si institucion, se Ministria e Punëve të Brendshme ka kohë që paraqet problem serioz në Maqedoni. Kur e them këtë e kam parasysh se vite me radhë institucioni i avokatit të popullit ngreh shqetësimin e tij për punën e MPB-së jo profesionale, jo komform standardeve shkojmë edhe më tej me konstatime tona se ai resor ka vite se në vend që të jetë servis i qytetarëve ajo është shndërruar në servis të një partie politike”, u shpreh Ixhet Memeti.

Ministri i Punëve të Brendshme Agim Nuhiu për zbardhjen e punës së policisë ka formuar grup punues, përkatësisht për të vërtetuar se nëse shtabi operativ dhe njësiti organizativ në MPB kanë vepruar në bazë të procedurave, a i kanë tejkaluar kompetencat dhe nëse nuk i kanë kryer detyrimet më 27 prill.