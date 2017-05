MENJËHERË NXIRRENI NGA SHTËPIA KËTË LULE: Fletët e saj të helmëta mund t’ju vrasin për 15 minuta!

Shumica e njerëzve pajtohen që gjelbërimi në shtëpitë tona është i nevojshëm dhe që shtëpia sa me më shumë gjelbërim aq më e mirë. Mirëpo, disa lule janë shumë të rrezikshme dhe patjetër duhet të kemi kujdes.

Difenbahia (Dieffenbachia seguine), është njëra ndër lulet e preferuara të dhomës, e cila është shumë e përhapur në shumë shtëpi, banesa, zyra tona, edhe pse është e rrezikshme.

Nëse lëpihet vetëm një copë flete, mund të shfaqen dhembje të ashpra, ndërkaq për një javë, personi i pakujdesshëm bëhet memec. Nëse lëngu i kësaj bime arrin në sy, shkakton verbërimin.

Fëmijët mund të vdesin prej saj brenda një minute ndërsa më të rriturit, për 15 minuta, nëse konsumoni ndonjë pjesë sado të vogël të kësaj bime.

Me rastin e fshirjes së pluhurit nga fletët, mund të shfaqen skuqje dhe të kruarit e lëkurës.

Në rast të helmimit me defenbahia, rekomandohet që goja të pastrohet me leckë të njomur pëlhure dhe t’i lani sytë. Nëse personi ka rënë në kontakt me defenbahinë, gjithashtu i duhet t’i jepet të pijë qumësht, pastaj të kërkojë ndihmën mjekësore.

Këto lule do të duhej t’i nxirrni nga shtëpia dhe nga ambienti i jetesës, posaçërisht nëse në ato ambiente qëndrojnë fëmijët. Nëse, megjithatë, nuk dëshironi që t’i nxirrni nga shtëpia, vendosni jashtë qasjes së fëmijëve dhe përdorni doreza gjatë fshirjes së pluhurit dhe heqjes së fletëve të thara.

Nëse një person është i helmuar me difenbahi, Biblioteka Nacionale e Mjekësisë e SHBA-së, rekomandon që goja të pastrohet me leckë pëlhure të njomur dhe të lahen sytë.

Pos defenbahisë, ekzistojnë edhe lule të tjera të dhomës të cilat janë të rrezikshme t’i mani në shtëpi.

Bimët më të rrezikshme janë: Azaleja, Klivia, Euphorbia, Monstera, Hortensia, Browallia L. Glorkiosa, Filandendroni, Oelandri dhe Krotoni.