Mogherini, thëret Talatin në Bruksel

Përfaqësuesja e lartë e BE-së për politikë të jashtme, Federica Mogherini, Komisari evropian për Zgjerim, Johanes Hahn dhe tre eurodeputetët Vajgëll, Kukan dhe Flekenshtajn e kanë ftuar kryeparlamentarin shqiptar të Maqedonisë, Talat Xhaferin në Bruksel

Bashkë më Xhaferin do të marrin pjesë edhe deputet tjerë të shumicës ku do të bisedojnë për rrugën e më tutjeshme të Kuvendit dhe do të vulos edhe një herë se Xhaferi është kryetar legjitim i Kuvendit të Maqedonisë

Ndryshe pas marrjes së zyrës, Talat Xhaferi priti në takim ambasadorin e BE-së në Shkup, Samuel Zhbogarin.

Sot edhe zyrtarisht Talat Xhaferi mori zyrën e ish kryeparlamentarit Trajko Veljanovski.