Monika Kryemadhi: Kur kujtova se Iliri mund të shkonte me dashnoren në Maldive

Monika Kryemadhi e ftuar tek Ermali është ankuar se ajo dhe Ilir Meta nuk i bëjnë më kurrë pushimet vetëm se pas 20 vitesh sëbashku i janë mbaruar muhabetet. Dhe për të ilustruar këtë ajo ka rrëfyer një histori kur kishin shkuar të shikonin nnë opera me protagonist Sajmir Pirgun. I rënëdësishëm në këtë rrëfim nuk është fakti se të dy ja fusnin bisedës pa lidhje në mes të shfaqes, por fakti se aty Metës i lindi dëshira ti bënte gruas një premtim.

“Kam vendosur të të çoj me pushime në Maldive” i ma thënë Meta gjatë shfaqes.

“Unë u mërzita shumë se e dija që po më gënjente” ka rrëfyer Monika. Por vazhdoi ajo – pasi më kaloi zemërimi për gënjeshtrat e herpashershme të Ilirit për pushimet që nuk.realizoheshin kurrë gjeta me çfar të gëzohem ka treguar ajo. “I thashë vetes gëzohu me faktin se të paktën edhe kur gënjen imagjinon të shkojë me ty në Maldive” tha ajo. “Umë mendoj se të gjitha gratë dujet të mendojnë në këtë mënyrë” këshilloi Monika. Nuk dihet se kush janë mërzitur më shumë pasimkanë dëfjuar këtë rrëfim, feministet e thekura apo melomanët që kanë ëndërruar të hyjnë në operën e Parisit.