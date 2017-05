Mot i ndryshueshëm dhe me vranësira

Moti në Maqedoni do të jetë i ndryshueshëm me vranësira të vogla deri në mesatare.

Rreth pasdites do të ketë reshje lokale të shiut të shoqëruara me bubullima. Do të fryjë erë mesatare deri e përforcuar me drejtim veriperëndimor, veçanërisht përgjatë Vardarit.

Temperatura e mëngjesit do të lëvizë prej 6 deri në 13 gradë, ndërsa ajo e ditës prej 19 deri në 27 gradë.

Në Shkup do të mbajë mot i ngjashëm, me vranësira mesatare, rreth mesditës dhe pasdites me kushte për reshje të shiut. Do të fryjë erë mesatare deri e përforcuar nga drejtimi veriperëndimor. Temperatura do të lëvizë nga 11 deri në 23 gradë Celsius.