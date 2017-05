Aktori i komedisë Ben Stiller pas 17 vitesh martesë me bashkëshorten e tij Christine Taylor, kanë vendosur t’i japin fund marrëdhënies së tyre.

Duke qënë se janë të dy aktorë të njohur dhe mbi të gjitha miq të mirë, mësohet se ata kanë pasur një ndarje me mirëkuptim dhe me shumë respekt për njëri tjetrin. Çifti është shprehur se të dy do të jenë të përkushtuar në kujdesin e fëmijëve dhe kanë kërkuar nga mediat të respektojnë privatësinë e tyre.