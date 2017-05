Në Palermo është vrarë ish-shefi i mafies siciliane

Ish-shefi i mafies, Xhuzepe Dainoti është vrarë me duke u qëlluar në kokë, në rrugë, në qytetin e Sicilisë, Palermo.

Dainoti (67), para tre viteve ishte liruar nga burgu para kohe, ku vuajti dënimin me burg të përjetshëm.

Pas disa vendimeve të Gjykatës kushtetuese të Italisë, në pajtim me të cilët aktvendimet me burg të përjetshëm zëvendësohen me dënime me burg në kohëpzgjatje prej 30 viteve, në vitin 2014 ai ishte liruar.

Supozohet se për momentin shef i mafies siciliane është Mateo Mesina Denaro, i cili vite të gjata është i pakapshëm për organet e drejtësisë.