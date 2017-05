Nesër është spektakli i radhës në “Big Brother”, ku duket se do të ketë surpriza

Ne kemi zbuluar njërën prej tyre që me siguri do të gëzojë konkurrentët, fansat e do të kënaqë teleshikuesit.

Burimet jozyrtare, bëjnë me dije për “revistawho.com” se të shtunën në mbrëmje, njëri prej çifteve të shtëpisë, do të martohen në transmetim të drejtëpërdrejtë.

Nuk dimë se cili prej tyre është, por ndjekësit besnikë të lojës që i kanë monitoruar çiftet hap pas hapi, me siguri e kanë një ide…