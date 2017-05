Noizy gjen dashurinë, kjo është super femra që “i ka vënë syrin” (Foto)

Pas ndarjes nga mamaja e vajzës së tij, Noizy nuk është përfolur për ndonjë lidhje serioze.

Reperi i është përkushtuar karrierës por as romancat e shkurtra me femra, kryesisht të ekranit, nuk kanë munguar. Dhe si duket, flirtimin e fundit e ka me një tjetër vajzë, këtë herë të huaj.

Noizy dhe vajza e quajtur Naomi janë parë shpesh në foto bashkë dhe në shoqërinë e njëri-tjetrit në studio pasi ajo po punon për të realizuar projektet e reja muzikore dhe albumin. Por mënyra si ata komentojnë në fotot e njëri-tjetrit, te bën të mendosh se ka diçka më tepër se miqësi.

“Habibiii”, i shkruan reperi dhe Naomi ia kthen menjëherë me një emoji zemër.

Kujtojmë që vajza në fjalë është tashmë pjesë e grupit OTR dhe duket se po e zë vendin e Encës, jo vetëm në muzikë.