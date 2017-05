NXËNËSIT E NAIM FRASHËRIT AKSION HUMANITAR – (VIDEO)

Nxënësit e shkollës fillore Naim Frashëri, në bashkëpunim me mësuesit e tyre kanë organizuar një aksion për grumbullimin e mjeteve për të ndihmuar nxënësit e paraleles me nevoja të veçanta në shkollën fillore Liria në Tetovë. Ata sot kanë dorëzuar mjetet drejtuesve të kësaj parelel duke shprehur ndihmesën dhe solidarzimin me këta nxënës, përcjellë Televizioni Koha.

Përndrysh,e nxënësit e shkollës fillore Naim Frashëri,poashtu një aktivitete humanitar e kanë vazhduar edhe në shkolla të tjera të tetovës. /Tv Koha/