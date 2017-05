Osmani:Qeveria e re pa Lëvizjen Besa ?! – (VIDEO)

Zëdhënësi i BDI-së, Bujar Osmani në emisionin ‘Fol Tash’ në TV Koha ka folur për krijimin e qeverisë së re të Maqedonisë duke thënë se BDI do të jetë në qeverinë e re me LSDM-në dhe Aleancën për shqiptarët. Osmani në këtë pyetje ka refuzuar ta quaj Lëvizjen Besa si parti shqiptare duke i quajtur të dyshimtë. Zëdhënësi i BDI-së ka thënë se partia e tij do të ketë qendrim më të fortë në qeverinë e re ku do të kërkojë zbatimin e Deklaratës së përbashkët të partive shqiptare.

Osmani gjithashtu në 'Fol Tash' ka folur edhe për rastet e montuara për të cilët në pyetjen e moderatorit se pse nuk janë zgjidhur gjatë qeverisjes së BDI-së ka thënë se do të zgjidhen me qeverinë e re ku pritet ri-shqyrtim i rasteve.